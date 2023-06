(ANSA) - PARMA, 07 GIU - Da Ornella Muti a Isabella Ferrari, da Violante Placido a Pilar Fogliati, da Pupi Avati a Enrico Vanzina, da Luc Merenda a Francesco Barilli. E poi Piero Cassano, Vincenzo Zitello, Morgan, Massimo Carlotto, Paolo Mereghetti, Valerio Massimo Visintin, Luca Sommi. Sono solo alcuni nomi del cast di Mangiacinema - Festa del Cibo d'autore e del Cinema goloso, la cui decima edizione si terrà a San Secondo Parmense dall'8 al 18 giugno, con l'aggiunta di una speciale serata di chiusura sabato 24 giugno. In programma spettacoli, show cooking, proiezioni appetitose, incontri con artisti, visite guidate, mostre, otto Premi Mangiacinema-Creatori di Sogni e Mangiacinema Pop, concerti e degustazioni gratuite.

In questa decima edizione del Festival ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri sono previsti alcuni eventi speciali: "I sogni e gli incubi nel cinema di Pupi Avati", "I quarant'anni di Sapore di mare", "I quarant'anni di carriera di Isabella Ferrari". Ci saranno recital di Piero Cassano e Morgan, showcase di Violante Placido e Claudio Sanfilippo, un doppio concerto narrante di Vincenzo Zitello. Poi due mostre: "Faces - I volti di Mangiacinema", a cura del fotografo Fabrizio Bertolini, e "Alberto Manotti, il Re del Po" del fotografo Claudio Pezzarossa. Tra i numerosi altri appuntamenti, un omaggio a Gianni Mura con Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta di Parma, e con il giornalista sportivo Gigi Garanzini e il film concerto "Dal Po all'Appennino" di Alessandro Scillitani (con la sua band) come omaggio al Mondo piccolo.

Mangiacinema si svolgerà negli spazi all'aperto del Museo Agorà Orsi Coppini (in caso di maltempo nell'Auditorium) e negli spazi comunali della quattrocentesca Rocca dei Rossi, al riparo da eventuali intemperie. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. La sezione Mangiastorie è curata da Sandro Piovani, giornalista della Gazzetta di Parma e responsabile dell'inserto "Gusto": ogni Mangiastoria si chiuderà con una degustazione gratuita. (ANSA).