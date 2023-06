Da Marilyn a Clark Gable, al Forte di Bard le star in foto

(ANSA) - AOSTA, 06 GIU - E' dedicata al dietro le quinte del leggendario film "Gli Spostati" (1961), diretto dal regista John Huston e interpretato da Marilyn Monroe, Clark Gable e Montgomery Clift, la mostra fotografica 'The Misfits by Magnum Photographers' allestita al Forte di Bard fino al 17 settembre.

"Il cast eccezionale della pellicola - si legge nella presentazione - fu scelto per dar vita alla prima sceneggiatura cinematografica di Arthur Miller, all'epoca marito della celebre diva. Proprio l'eccezionalità del cast, che vedeva per la prima e ultima volta insieme sullo schermo Marilyn Monroe e Clark Gable, suscitò l'interesse dell'Agenzia fotografica Magnum Photos che nell'ambito della strategia promozionale del film, ebbe accesso esclusivo alla produzione e inviò sul set nove tra i suoi fotografi più talentuosi, per realizzare un documentario storico".

A scattare furono nove 'icone' della fotografia mondiale del Novecento: Eve Arnold, Cornell Capa, Henri Cartier-Bresson, Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Ernst Haas, Erich Hartmann, Inge Morath e Dennis Stock. "Ognuno di loro immortalò gli attori nella vita sul set, le luci e il paesaggio, fissando per sempre, con immagini di inestimabile valore, i momenti delle riprese e l'atmosfera del set. The Misfits diventò così il film più documentato dell'epoca". La mostra presenta 60 straordinarie fotografie e "non si limita ad essere un reportage del set cinematografico bensì l'esposizione di vere e proprie immagini d'arte". (ANSA).