A Ischia Dominic Purcell per il film di Ciota

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Dominic Purcell, l'attore e produttore cinematografico australiano si trova in questi giorni ad Ischia. Il protagonista di Prison Break e che ha recitato anche in Legends of Tomorrow e The Flash sta girando alcune scene del film "Cassino a Ischia" diretto da Frank Ciota.

Purcell è stato chiamato a sostituire Ray Stevenson, attore inglese scomparso le settimane scorse all'ospedale isolano Rizzoli dove era stato ricoverato per un malore sul set mentre lavorava al film di Ciota.

Ieri Purcell era impegnato nelle riprese a Sant'Angelo, il caratteristico borgo della parte meridionale di Ischia, ed è stato subito notato dai fan cui non si è sottratto, firmando numerosi autografi e facendosi immortalare in molti selfie.

L'attore resterà diversi altri giorni sull'isola per girare altre scene in altri luoghi, come previsto nella sceneggiatura originale del film. (ANSA).