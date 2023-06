Hollywood, il sindacato dei registi trova l'accordo

(ANSA) - NEW YORK, 05 GIU - Il sindacato dei registi di Hollywood trova l'accordo con gli studi mentre continua a oltranza la vertenza degli sceneggiatori e gli attori sono di nuovo sul piede di guerra. L'intesa preliminare, che la Directors Guild of America deve sottoporre il 6 giugno al suo consiglio di amministrazione, prevede aumenti salariali e un miglioramento dei benefit, protezioni dall'uso dell'intelligenza artificiale e aumenti nella percentuale dei residual all'estero, una sorta di diritto d'autore versato in caso di riprogrammazione di un film o di un programma televisivo fuori dagli Usa. Il tutto blindato per tre anni. "Abbiamo raggiunto un accordo storico", ha cantato vittoria il presidente della Dga Jon Avnet, elencando i vantaggi per registi, aiuto registi e manager della produzione associati al sindacato. L'intesa ha evitato di un soffio uno scenario apocalittico in cui tutti e tre i sindacati di Hollywood avrebbero incrociato le braccia contemporaneamente. Il contratto attuale per i 19mila membri della Dga sarebbe dovuto esaurirsi a fine mese, la stessa data in cui andrà in scadenza quello del sindacato degli attori Sag-Aftra i cui affiliati stanno dibattendo se dare carta bianca ai dirigenti per proclamare uno sciopero. Agli sceneggiatori, entrati nel secondo mese di agitazione, il fatto che i registi abbiano ceduto senza troppo combattere ha lasciato l'amaro in bocca. L'unità tra le varie guild era stato infatti fin dall'inizio uno dei punti forti della loro piattaforma.

Oltre 11mila autori di copioni per il cinema e la tv sono entrati in sciopero il primo maggio provocando uno stop di fatto a tutte le nuove produzioni di Hollywood. Nell'ultimo mese i membri della Wga hanno ricevuto attestati di solidarietà da parte di altri sindacati, ma l'intesa raggiunta dai registi - ecco il timore di molti alla Wga - rischia di spezzare il fronte. (ANSA).