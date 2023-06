Dopo Cannes è già toto Oscar, favorito Maestro di Cooper

(ANSA) - NEW YORK, 03 GIU - Archiviato il festival di Cannes e in attesa dell'80/a edizione della Mostra del cinema di Venezia (30 agosto - 7 settembre), già si parla dei papabili per le candidature per gli Oscar del 2024. La 96/a edizione si terrà il 10 marzo 2024 a Los Angeles.

A lanciare il toto nomi, o piuttosto toto titoli, è Variety che, snobbando il vincitore della Palma d'oro sulla Croisette, 'Anatomie d'une Chute', il thriller legale e dramma familiare diretto dalla regista francese Justine Triet, mette al primo posto tra i favoriti nella cinquina, 'Maestro', la pellicola biografica su Leonard Bernstein, diretto e interpretato da Bradley Cooper (con Maya Hawke, Carey Mullighan, Jeremy Strong, Sam Nivola) e distribuito da Netflix entro la fine di quest'anno. Al secondo posto 'Killers of the Flower Moon' diretto da Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone e Brendan Fraser.

Si tratta di un adattamento cinematografico del romanzo 'Gli assassini della terra rossa' scritto da David Grann, a sua volta tratto da fatti realmente accaduti. E' un Apple Original Films/Paramount Pictures. Al terzo posto compare un'altra produzione che sarà distribuita da una piattaforma in streaming (Amazon Studios Metro-Goldwyn-Mayer), 'Saltburn', scritto, diretto e co prodotto da Emerald Fennell (Promising Young Woman). Il film con Jacob Elordi, Rosamund Pike e Barry Keoghan, secondo indiscrezioni ispirato da 'Il talento di Mr. Ripley' (1999).

Tra i favoriti anche 'Oppenheimer', scritto e diretto da Christopher Nolan. La pellicola, basata sulla biografia 'Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato' di Kai Bird e Martin J. Sherwin, racconta la vita del fisico statunitense Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, e dell'invenzione della prima bomba atomica nell'ambito del progetto Manhattan. A chiudere la cinquina dei film probabili candidati agli Oscar, 'Dune - Parte due' (Dune: Part Two) , film diretto da Denis Villeneuve e sequel di 'Dune' del 2021. Nel cast è stato riconfermato, tra gli altri, Timothée Chalamet. (ANSA).