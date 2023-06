Anita Garibaldi, una donna ribelle e libera

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Anita "era un'eroina ancora prima di conoscere Garibaldi... poi sono stati eroici insieme". Lo spiega all'ANSA Flaminia Cuzzoli, che incarna la rivoluzionaria brasiliana, poi diventata compagna di lotta e moglie dell'eroe dei due mondi (qui interpretato da Lorenzo Lavia) in La versione di Anita, il docufilm di Luca Criscenti, coproduzione italo - brasiliana in arrivo in sala il primo giugno con Exit Med!a. Il film, con uno sguardo originale, tra presente e passato, nel quale con forza interpretativa Flaminia Cuzzoli (reduce dalla messa in scena di Hamlet al Piccolo di Milano, dove aveva il ruolo di Ofelia), è sia personaggio che narratrice, si ripercorre la vicenda di Ana Maria de Jesus Ribeiro, meglio conosciuta come Anita (o Annita) Garibaldi, nata in Brasile nel 1821 e morta in Italia a soli 28 anni nel 1849. Madre di quattro figli, ribelle fin da bambina, ha combattuto battaglie cruciali per la libertà dei popoli brasiliano e italiano.

In La versione di Anita (del quale c'è anche una versione più breve per il piccolo schermo, andata in onda sulla Rai) si va oltre lo stereotipo che l'ha fissata nell'immaginario, solo come moglie fedele e coraggiosa di Garibaldi. Un ritratto originale e coinvolgente, nato dalla lettura del libro Anita.

Storia e mito (Einaudi, 2017) della storica Silvia Cavicchioli, qui anche cosceneggiatrice, e fra le voci che smontano i preconcetti su Anita, insieme fra gli altri alla pronipote Annita Garibaldi Jallet, lo scrittore Maurizio Maggiani, la sceneggiatrice Leticia Wierzchowski, Marino Sinibaldi, lo storico Roberto Balzani e Adilicio Cadorin, ex sindaco di Laguna, la città brasiliana, dove 30 agosto 1821 nacque Anita.

"E' credibile anche come donna del 2023 - spiega Flaminia Cuzzoli - negli ideali, nella sicurezza con cui ha affrontato la vita, nell'essere indipendente, ribelle e libera".

Nell'interpretare un personaggio iconico come lei "l'approccio immediato è stato quello alla sua umanità. Credo abbia vissuto la sua vita senza rendersi conto di quanto le sue azioni fossero moderne, coraggiose e anticonvenzionali. Ha seguito la sua inclinazione naturale. Non ha rinunciato a niente di quello che la vita le ha messo davanti". (ANSA).