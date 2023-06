(ANSA) - NEW YORK, 01 GIU - Armie Hammer non sarà accusato di aggressione sessuale. Lo riferisce la Cnn citando il procuratore di Los Angeles. La decisione è stata presa dopo un esame delle accuse da parte dell'ex compagna Effie Angelova, che nel 2021 ha sostenuto di esser stata "violentemente stuprata" dall'attore di Chiamami col Tuo Nome quando nel 2017 i due avevano una relazione. Gli inquirenti hanno invece stabilito che non ci sono prove a sufficienza per procedere contro di lui. "Sono grato al procuratore distrettuale per aver condotto l'indagine a fondo e per essere giunto alla conclusione che non ho commesso alcun crimine - ha detto Hammer in un post su Instagram -. Non vedo l'ora di iniziare il lungo e difficile processo per recuperare la mia vita dopo che è stata fatta chiarezza". (ANSA).