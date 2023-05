Al Pacino padre a 83 anni, la fidanzata all'ottavo mese

(ANSA) - NEW YORK, 31 MAG - Al Pacino sarà di nuovo padre a 83 anni. Lo riferisce E! News citando il portavoce dell'attore.

La madre è Noor Alfallah, 29 anni, ed è all'ottavo mese di gravidanza. Per Pacino si tratta del quarto figlio.

I due si frequentano dall'aprile del 2022. Alfallah è stata anche coinvolta sentimentalmente con Mick Jagger fino al 2018.

Successivamente è stata vista con Clint Eastwood, ma ha negato qualsiasi relazione.

L'attore di Scarface è attualmente il padre più vecchio di Hollywood. Ha superato Robert De Niro, diventato papà per la settima volta a 79 anni. (ANSA).