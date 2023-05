La vita accanto, ciak per Marco Tullio Giordana

(ANSA) - CANNES, 26 MAG - Cominciano il 5 giugno a Vicenza le riprese del nuovo film di Marco Tullio Giordana, La vita accanto, scritto con Marco Bellocchio e Gloria Malatesta. Lo anticipa Variety. Tratta dall'omonimo romanzo di Mariapia Veladiano (Einaudi), è ambientato tra gli anni Ottanta e il Duemila e racconta di una influente famiglia vicentina composta da Maria (Valentina Bellè), dal marito Osvaldo (Paolo Pierobon, protagonista tra l'altro di Rapito di Bellocchio) e dalla gemella di quest'ultimo, Erminia (Sonia Bergamasco), affermata pianista. La loro vita viene sconvolta da un evento imprevedibile. Maria mette al mondo Rebecca. La neonata, per il resto normalissima e di grande bellezza, presenta un vistosa macchia purpurea che le segna metà del viso. Quella macchia che niente può cancellare e rende i genitori impotenti e infelici, diventa per Maria un'ossessione tale da precipitarla nel rifiuto delle sue responsabilità di madre. L'intera adolescenza di Rebecca sarà segnata dalla vergogna e dal desiderio di nascondersi dagli altri. Ma fin da piccola rivela straordinarie capacità musicali.

La zia Erminia riconosce il suo talento: Rebecca diventa sua allieva e il bisogno di cancellare la "macchia" la spingerà ad affermarsi attraverso la musica. Per il ruolo di Rebecca adolescente, Giordana ha scelto la giovane pianista italiana Beatrice Barison. Nel cast anche Michela Cescon. Il film, prodotto da Simone Gattoni e Beppe Caschetto, è una produzione Kavac Film e IBC Movie con Rai Cinema con il sostegno di Veneto Film Commission. (ANSA).