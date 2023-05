Isabella Rossellini, con Rorhwacher sul set contadino

(ANSA) - CANNES, 26 MAG - Durante la lavorazione della Chimera, racconta Alice Rohrwacher, per la scenografia la produzione ha comprato uno stock di rivista antiche. "Le abbiamo messe distrattamente a terra quando ci siamo accorti che in una c'era in copertina Isabella Rossellini tutta infiocchettata come si usava allora fotografata insieme alla sorella gemella Isotta.

Gliela abbiamo data, lei si è appassionata a rivedersi. Ecco una persona così in copertina dalla nascita, rimasta così umile e così grandiosa è una maestra per tutti noi", dice con enfasi la regista. Rossellini, 70 anni di grande bellezza portata con nonchalance, sorriso, fascino non costruito, è stata felice di lavorare per La Chimera in un set campagnolo. "Un set bellissimo, pieno di vita, si sentiva che era un posto speciale per Alice e Alba. Io ho una grande ammirazione per gli apicultori, come il loro padre che hanno una conoscenza della vita agricola, contadina troppo spesso dimenticata".

Nel film interpreta una svampita aristocratica decaduta che stravede per il protagonista archeologo Arthur fidanzato con la figlia Beniamina che lei crede o finge di credere sia ancora v iva. "Ho conosciuto Alba sul set della Solitudine dei numeri primi, poi ho visto tutti i film di Alice, sono rimasta incantata dal suo talento e non ho esitato a dire di si".

Isabella Rossellini, in tour con un suo monologo teatrale Darwin's Smile continua a dividersi tra cinema e adorata campagna nella sua fattoria biologica Mama Farm gestita con la figlia Elettra, piena di animali, soprattutto galline di mille razze di cui documenta su Instagram la vita. Al cinema è Sister Agnes nel Conclave, il film di Edward Berger (Oscar per Niente di nuovo sul fronte occidentale) girato a Roma con Stanley Tucci e Ralph Fiennes, e in Spaceman di Johan Renk con Adam Sandler, Carey Mulligan e Paul Dano.

"Lavorare con Isabella è un mio sogno da sempre - dice Alice Rohrwacher - come attrice, come donna, ho una ammirazione sconfinata. Amo tutto quello che fa e la sua fattoria con le galline che fanno uova di tutti i colori". (ANSA).