Stampa in piedi per Moretti e in sala 13 minuti di applausi

(ANSA) - CANNES, 25 MAG - Per Nanni Moretti 13 minuti di applausi in sala alla premiere del Sol dell'avvenire in concorso e questa mattina standing ovation della stampa all'incontro ufficiale per il film in gara per la Palma d'oro. Una calorosa accoglienza per la prova internazionale del film, già in sala in Italia. Con il regista c'erano tra gli altri Margherita Buy, Barbora Bobulova, i produttori Domenico Procacci per Fandango e Paolo Del Brocco per Rai Cinema. (ANSA).