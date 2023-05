Martin Scorsese debutta come produttore europeo

(ANSA) - CANNES, 24 MAG - Sarà Martin Scorsese il produttore esecutivo del nuovo film spagnolo di Rodrigo Cortes, star popolarissima in Spagna e rivelatosi come regista nel 2010 con Buried a Sundance.

Il nuovo lavoro intitolato Escape, sarà il primo film in spagnolo di Cortes e la prima produzione europea per Scorsese che non smette di tessere il filo frenetico del suo lavoro. Nel cast un gruppo di star del cinema ma soprattutto della tv spagnola. Primo ciak entro l'estate. (ANSA).