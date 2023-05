Un'illustrazione di Cavenago per il Trieste Science+Fiction

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAG - Sarà l'artista Gigi Cavenago, già autore di alcune copertine del fumetto Dylan Dog e collaboratore di Sony Pictures e Netflix per serie e film d'animazione, a firmare con una sua illustrazione originale il poster dell'edizione 2023 del Trieste Science+Fiction festival, in programma dal 27 ottobre al primo novembre e organizzato da La Cappella Underground.

Nel poster è possibile riconoscere alcuni monumenti rappresentativi di Trieste, oltre ai simboli iconici del festival dedicato alle svariate declinazioni del fantastico: "Nell'illustrazione tornano gli incrociatori spaziali nei cieli della roccaforte di San Giusto, storica sede del Festival di fantascienza degli anni '60 - afferma Cavenago -. Ad aspettarli un avamposto dei nuovi abitanti di una Terra futuristica, che tengono alta l'alabarda, vessillo della città di Trieste".

Durante l'edizione 2023 verranno celebrati i primi 60 anni dallo storico Festival internazionale del film di fantascienza, svoltosi a Trieste dal 1963 al 1982, e del quale il Trieste Science+Fiction è oggi erede e continuatore. Tra gli eventi in programma, ci sono film in anteprima, incontri dedicati alla divulgazione tra scienza e fantascienza, attraverso il ciclo Mondofuturo, l'appuntamento annuale dedicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il Fantastic film forum, una serie di eventi dedicati agli operatori professionali del cinema e dell'audiovisivo.

"Il 2022 è stata un'edizione all'insegna di un autentico 'Back to the Superfuture' alla riscoperta delle radici stellari della manifestazione, rivendicando una purezza di genere per il Trieste Science+Fiction - ha osservato il direttore artistico del festival, Alan Jones - quest'anno, in occasione di questo scintillante 60° anniversario, 'entriamo nell'Iperfuturo' grazie a un meraviglioso evento di cinque giorni all'insegna della creatività e del fantastico, offrendo come sempre il miglior intrattenimento per gli appassionati della fantascienza di ogni età". (ANSA).