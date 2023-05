Arriva Cinema in Festa, biglietti scontati per 5 giorni

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Parte a giugno la seconda edizione estiva di Cinema in festa, l'occasione per vedere i film al cinema a un prezzo speciale: al via da domenica 11 giugno, si concluderà giovedì 15 giugno con le nuove uscite della settimana.

Proposto al pubblico da Anec e Anica con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, Cinema in festa è il progetto lanciato nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026: ogni anno, a giugno e a settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50 euro per tutti i film.

Ispirato alla Fête du Cinéma francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

La prima edizione di settembre 2022 ha totalizzato 1,15 milioni di spettatori e quest'anno l'iniziativa si inserisce nell'ambito di Cinema revolution - Che Spettacolo L'Estate, la campagna sostenuta dal MiC che trasforma l'estate 2023 in una stagione straordinaria di film e promozioni. (ANSA).