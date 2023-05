Club zero, l'educazione alimentare diventa plagio

Club Zero della regista Jessica Hausner, in concorso al Festival di Cannes, sembra fatto apposta per piacere al presidente di giuria Ruben Östlund in quanto a teatrini e atmosfere plastificate, ma al suo interno ci sono tanti temi forti anche se resi in commedia. Vale a dire: alimentazione consapevole, disturbi alimentari (come l'anoressia), manipolazione giovanile, consumismo, inquinamento globale e rispettiva salvezza del mondo.

Il tutto si svolge in un liceo privato internazionale d'élite. Qui Miss Novak (Mia Wasikowska) introduce un innovativo corso di 'alimentazione consapevole', basato sul principio che bisogna ridurre al minimo l'assunzione di cibo per avere una vita più salutare. Questo salverebbe anche il mondo dall'inquinamento sconfiggendo anche in qualche modo società dei consumi e capitalismo stesso.

Ora questa visione del mondo fa presa particolarmente su cinque alunni con cui l'insegnante, a cui non manca una deriva mistica con tanto di mantra Om, stringe presto un legame esclusivo e manipolatorio.

Ovvero a questi cinque eletti, Miss Novak propone a un certo punto un ulteriore salto: entrare nel Club Zero, un circolo molto chiuso dove il cibo viene addirittura abolito. L'istituto scolastico, come gli stessi genitori degli allievi, non si accorgono subito di quello che sta succedendo, poi accade quello che non deve accadere. Ragazzi a tavola con i propri genitori che rifiutano il cibo o che mangiano pochissimo per poi vomitarlo subito e questo fino alle estreme conseguenze.

Di Club Zero, che sarà distribuito in Italia da Academy two, dice la regista di Lourdes, documentario choc passato a Venezia: "La prima ispirazione per Club Zero mi è venuta dalla fiaba del Pifferaio magico di Hamelin, che rapisce i bambini di un villaggio. Ho sentito in quella favola tutta la vulnerabilità dei genitori perché perdere un figlio è la cosa peggiore che ti può capitare. Ed è ancora peggio poi se ti senti in qualche modo responsabile".

E ancora la regista austriaca: "Sono interessata nei miei lavori a cercare di mettere il dito sui punti deboli di come è organizzata la società, e questo è sicuramente un punto debole perché non c'è un vero piano d'assistenza all'infanzia. Il film, va detto, inizia con idee ragionevoli sulla nutrizione, ma presto queste idee vanno troppo oltre, quindi si tratta di radicalizzazione e manipolazione mentre le idee degli studenti vengono trasformate in qualcosa che li danneggia. Anche qualcosa che inizia come positivo - conclude Jessica Hausner - può trasformarsi in qualcosa di negativo". (ANSA).