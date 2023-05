Angelina Jolie si lancia nella moda sostenibile

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAG - Angelina Jolie si butta nella moda sostenibile: la superstar di Hollywood già in prima fila in mille cause umanitarie, tra cui quelle dei rifugiati, degli stupri in zone di guerra e delle adozioni internazionali, ne ha abbracciata una nuova, in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Onu, per cambiare il modo con cui la gente pensa al modo di vestire.

La nuova linea, che debutterà in autunno, si chiamerà Atelier Jolie e la diva l'ha annunciata in un post sulla sua pagina Instagram: "Voglio unirmi ad altri nello sforzo di democratizzare l'industria della moda, permettendo ai clienti di avere accesso a un collettivo di stilisti emergenti e maestri artigiani", ha scritto Angelina nella didascalia di una foto del logo in caratteri art deco su fondo d'oro. Pochi dettagli sono disponibili: "Datemi fiducia: spero di far crescere questo progetto con voi". Si tratterebbe dunque di una piattaforma: "un luogo in cui gente creativa possa collaborare con una famiglia diversa di sarti, modellisti e artigiani esperti da tutto il mondo. Un posto dove divertirsi. Dove creare i propri modelli in libertà e scoprire se stessi". (ANSA).