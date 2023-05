Strange Way of Life, a Cannes western queer di Almodóvar

(ANSA) - CANNES, 17 MAG - "Non è uno spaghetti western, ma casomai un western classico a modo mio dove due uomini pensano che amarsi potrebbe voler dire proteggersi e invecchiare insieme". Così oggi, in una sala Debussy strapiena, Pedro Almodovar, insieme a Ethan Hawke, racconta Strange Way of Life 'western queer' in formato corto (solo 53 minuti).

Girato nel sud della Spagna, questa piccola perla, seconda esperienza in lingua inglese del regista dopo The Human Voice nel 2020, racconta la storia di Silva (Pedro Pascal) un allevatore molto macho che attraversa il deserto che lo separa da Bitter Creek per andare a trovare lo sceriffo Jake (Hawke).

Venticinque anni prima i due lavoravano insieme come mercenari.

Silva va a trovarlo con la scusa di riunirsi con il suo amico della sua giovinezza, e in effetti festeggiano il loro incontro, ma la mattina dopo lo sceriffo Jake gli dice che il motivo del suo viaggio non è quello di percorrere la corsia dei ricordi della loro vecchia amicizia e tra loro è subito ritorno di fiamma. (ANSA).