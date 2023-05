Societa' di produzione denuncia Scorsese, ha rotto il contratto

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Martin Scorsese e la sua societa' di produzione Sikelia sono stati portati in tribunale per aver fatto marcia indietro su un accordo per la realizzazione di un film sulla Seconda Guerra Mondiale.

La societa' di produzione britannica Op-Fortitude, creata appositamente per la realizzazione del film, afferma che il regista inizialmente avrebbe accettato un acconto di 500 mila dollari per mettere personalmente assieme un cast di star di serie A, ma poi si sarebbe rifiutato di rifondere la cifra dopo non aver concluso nulla per oltre un anno.

Il film, scritto da Simon Afram e basato su "un episodio cruciale per il corsod ella seconda Guerra Mondiale", si sarebbe dovuto intitolare Operation: Fortitude. "Il signor Scorsese non ha fatto nulla per far avanzare il film e non ha risposto alle nostre richieste di adempiere ai suoi obblighi", si legge nell'azione legale presentata presso la Superior Court di Los Angeles.

L'accordo raggiunto nel 2021 prevedeva che il regista si sarebbe occupato del casting, della produzione e della post-produzione. Op-Fortritude afferma di aver ottenuto assicurazioni che Scorsese avrebbe "immediatamente contattato personalmente registi e attori di serie A" e che sarebbe stato coinvolto in prima persona nel film, non attraverso i suoi dipendenti. (ANSA).