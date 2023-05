A Cannes le signore del cinema parlano di se'

(ANSA) - CANNES, 17 MAG - Come tutti i grandi eventi mediatici, anche il festival di Cannes è stato spesso in questi anni nell'occhio del ciclone in materia di questione femminile.

Il direttore Fremaux è stato in passato attaccato per scarsa sensibilità e quest'anno risponde con una nutrita pattuglia di registe in concorso; le polemiche ronzano intorno ai nomi più chiacchierati della selezione tra Johnny Depp e Catherine Corsini. Intanto si registra l'iniziativa del gruppo Kering che, con il benestare del festival, rilancia l'iniziativa Women in motion, otto conversazioni sull'immagine e la diversità femminile nel cinema e in genere nelle arti. Dopo l'introduzione affidata oggi a un uomo, Jeremy O. Harris più volte premiato con il Tony Award, portabandiera storico della causa LGBT e dell'identità afro, sarà la volta di grandi protagoniste del glamour al femminile: da Katie Holmes a Cate Blanchett (insieme a Coco Francini) da Michelle Yeoh a Eva Longoria (insieme a Stacy L. Smith). Otto pomeriggi che sembrano riprodurre sulla Croisette lo spirito delle "Women's Tales" da 10 anni realizzate a Venezia dalle Giornate degli Autori insieme a Miu Miu. Cannes si adegua. (ANSA).