Tutti Su! Buon compleanno Claudio evento musicale 2023 più visto

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Tutti Su! Buon compleanno Claudio, prodotto da Friends & Partners insieme con Come srl, in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma e distribuito da Medusa Film, è il film evento musicale più visto del 2023 con 11.651 presenze.

Il progetto musicale inedito di Claudio Baglioni nel suo primo giorno di programmazione in sala ha incassato 106mila euro (106.045) - secondo al kolossal Marvel Guardiani della Galassia Vol.3 - con una media copia schermo di 429 euro.

Grazie al successo di ieri, e alla grande richiesta del pubblico, Tutti Su! Buon compleanno Claudio (programmato per il 15-16-17 maggio) proseguirà l'uscita nei cinema da giovedì 18 maggio in poi. (ANSA).