Cannes, la giuria sostiene gli autori di Hollywood in sciopero

(ANSA) - CANNES, 16 MAG - "Mia moglie sta attualmente facendo il picchetto con il nostro bambino di sei mesi legato al petto e io sarò lì con lei a manifestare quando tornerò a casa da Cannes", ha detto Paul Dano, visto di recente in The Fabelmans di Steven Spielberg e membro della giuria del concorso del festival di Cannes che si apre stasera con Jeanne du Barry di Maiwenn. Dano è sposato con l'attrice e sceneggiatrice Zoe Kazan.

Dalla giuria che assegnerà il Palmares è arrivato ampio sostegno allo sciopero degli sceneggiatori a Hollywood. Il presidente Ruben Ostlund, ha detto: "È grandioso le persone siano così collegate e compatte da poter uscire e fare uno sciopero". La molla è stata il voler cambiare "le condizioni della professione. Sono decisamente con loro", ha detto il due volte Palma d'oro. Lo sciopero a Hollywood è iniziato il 3 maggio dopo che i negoziati tra la Writers Guild of America (WGA) e i principali studi e servizi di streaming statunitensi sono falliti. (ANSA).