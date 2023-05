Borgonzoni replica a Cannes, cinema per il ministero è priorità

(ANSA) - CANNES, 16 MAG - "Il governo c'è e sta lavorando con e per il sistema cinematografico italiano" dice, interpellata dall'ANSA, la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretaria allla Cultura, commentando non senza stupore le dichiarazioni del delegato generale del Festival di Cannes Thierry Fremaux, che ieri nella conferenza stampa di apertura ha parlato di situazione italiana "paradossale" per lo scarso sostegno delle istituzioni al nostro cinema. "Il rafforzamento e lo sviluppo del settore rappresentano per il ministero della Cultura una priorità. Sono molti i fronti che ci vedono impegnati per sostenere l'intera filiera, investendo somme sempre più ingenti. Basti pensare che dal primo anno di applicazione della Legge Cinema (era il 2017) al 2022 il fondo destinato al settore è passato da 400 a circa 850 milioni di euro. Gli investimenti dell'Italia per il cinema nel 2021 hanno toccato quota 885 milioni, più di quelli stanziati dalla Francia, che sono stati 799,4 milioni". "Il cinema italiano - prosegue - sta vivendo un momento particolarmente dinamico, è un settore in salute, di indiscussa e riconosciuta qualità, come testimonia la presenza di ben tre film in concorso a Cannes. Abbiamo messo in campo un investimento di venti milioni di euro per sostenere le sale nei mesi estivi. Una promozione mai vista prima, in supporto dei film italiani ed europei: per vederli al cinema nel periodo che va dal 16 giugno al 16 settembre il biglietto allo spettatore costerà soltanto 3,50 euro perché il resto lo metteremo noi.

Credo che prima di parlare di altri, se proprio se ne sente la necessità, sarebbe opportuno informarsi". (ANSA).