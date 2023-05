Apre Cannes, bagno di folla per Johnny Depp le roi

(ANSA) - CANNES, 16 MAG - Uma Thurman con il mantello rosso da regina, Helen Mirren regina di ghiaccio come Elsa di Frozen, Emmanuelle Beart fatale in nero e bianco con cappello a larghe tese: è il red carpet dell'apertura del festival di Cannes stasera al Palais du Cinema con la cerimonia condotta da Chiara Mastroianni cui seguirà la premiere fuori concorso del film di e con Maiwenn Jeanne du Barry con Johnny Depp. Il parterre è sfavillante, i look sono anche audaci nei colori con tanto fucsia e giallo acido oltre a oro, nero e bianco. In blu lungo Catherine Deneuve, mamma della madrina, e soprattutto volto magnifico del poster di Cannes 2023. Capelli raccolti con il codino, fazzoletto bianco nella giacca, occhiali scuri: è stato accolto con ovazioni sulla Croisette l'arrivo del roi Johnny Depp, re Luigi XV nel film. (ANSA).