Media, Johnny Depp firma un contratto da 20 milioni con Dior

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAG - Johnny Depp firma un contratto record da oltre 20 milioni di dollari con Dior, il maggiore di sempre per un profumo da uomo. Il valore dell'accordo triennale - riporta Variety - è infatti ben superiore ai 12 milioni di quello di Robert Pattison per Dior Home e a quello da 7 milioni di Brad Pitt per promuovere Chanel N. 5.

Dal 2015 l'attore della saga dei Pirati dei Caraibi, atteso il 16 maggio a Cannes con Jeanne du Barry, il film di Maiwenn che aprirà il festival, è il volto di Dior Sauvage. Nonostante le pressioni degli ultimi anni su Depp per la battaglia legale contro Amber Heard, Dior non lo ha mai scaricato. (ANSA).