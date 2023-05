Da Johnny Depp a Harrison Ford, tutte le star di Cannes

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Nell'edizione 2023, con il meglio del cinema mondiale, sarà una star di Hollywood del calibro di Johnny Depp ad aprire non a caso il festival di Cannes la sera del 16 maggio. L'attore, finito per un bel po' di tempo a far parlare di sé per motivi giudiziari legati al processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, è di fatto ad un nuovo inizio di carriera e l'occasione dell'apertura della 76/a edizione è fondamentale. Da pirata a re di Francia il passo non è breve: Depp interpreta Luigi XV in Jeanne du Barry, il film fuori concorso di e con Maiwenn nei panni della favorita del re.

In competizione, il tappeto rosso più stupefacente, come sempre, è quello di Wes Anderson che per Asteroid City porta Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Adrien Brody, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Edward Norton. Si resta in zona Hollywood per il film di Todd Haynes May December con due protagoniste del calibro di Julianne Moore e Natalie Portman, mentre Sean Penn torna sulla Croisette con il film francese in concorso Black Flies di Jean-Stéphane Sauvaire insieme a Tye Sheridan, il giovane attore lanciato da Terrence Malick, vincitore di un premio Mastroianni a Venezia nel 2013. Alicia Vikander e Jude Law saranno presenti per Firebrand, il film diretto da Karim Aïnouz ambientato nel XVI secolo, alla corte di Enrico VIII d'Inghilterra, per raccontare della sesta regina e ultima moglie Catherine Parr in piena epoca di accia agli eretici.

Fuori concorso le stelle americane brilleranno con Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro; Sam Levinson per la serie Hbo The Idol (che si vedrà su Sky e Now) porterà Lily-Rose Depp e Abel "The Weeknd" Tesfaye. Una delle superstar del festival di quest'anno è certamente Harrison Ford, pronto a stupire con il quinto capitolo delle avventure di Indiana Jones, Indiana Jones e il Quadrante del destino, di James Mangold. (ANSA).