Premio alla carriera per Javier Bardem a San Sebastian

Nuovo riconoscimento per l'attore spagnolo Javier Bardem, che riceverà il premio alla carriera Donostia dal Festival del cinema di San Sebastian. L'annuncio è arrivato dagli organizzatori che in un comunicato hanno anche reso nota la decisione di avere l'attore come testimonial della prossima edizione, in programma dal 22 al 30 settembre 2023.

Bardem, già Oscar come miglior attore non protagonista nel 2008 per Non è un Paese per vecchi, viene premiato ora a San Sebastian per il suo "grande contributo" al mondo del cinema.

