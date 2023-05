Michael J. Fox, mi sento un idiota per aver detto no a Ghost

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAG - Michael J. Fox ha un rimpianto, quello di aver detto no a Ghost. Lo ha detto lo stesso attore, 61 anni, durante un'intervista a Variety. "E' la prova che posso essere un idiota" - ha sottolineato. Il film del 1990 con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, divenne uno dei maggiori successi cinematografici di Hollywood.

Fox, protagonista del documetario Still: A Michael J. Fox Movie, in onda su Apple TV+, ha spiegato che quando gli fu proposto Ghost scelse di dare la priorità ai soldi piuttosto che a buone parti, anche a causa dell'allora tenuta segreta diagnosi di Parkinson.

L'attore di Ritorno al futuro non fu l'unico a voltare le spalle al film. Anni fa, lo sceneggiatore Bruce Joel Rubin disse che trovò porte chiuse da parte di tanti attori di successo dell'epoca. Disse no per ben tre volte anche Harrison Ford. La scelta alla fine cadde su Patrick Swayze. (ANSA).