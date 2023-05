Maiwenn, 'nel mio film Depp è perfetto nel ruolo di Re Luigi XV'

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Sale l'attesa per Jeanne du Barry, il film di Maiwenn che apre martedì 16 maggio il festival di Cannes e uscirà in Francia lo stesso giorno (in Italia prossimamente con Notorius). Segna il ritorno di Johnny Depp, impegnato a risolvere il caso giudiziario contro l'ex moglie Amber Heard che comportava aspre accuse di violenza domestica che minacciava di far deragliare la sua carriera.

Il film mette alla prova il suo francese nel ruolo del re Luigi XV. Si diceva che Depp avesse solo pochi minuti, ma l'attore 59enne è presente per gran parte del film, anche se i suoi dialoghi sono limitati a brevi frasi che aiutano a mascherare il suo accento americano.

Depp interpreta il monarca del XVIII secolo, che si innamorò di una prostituta, la Jeanne del titolo poi diventata duchessa, con orrore di gran parte della corte.

"Il film è stato girato l'estate scorsa e lui stava uscendo dal suo secondo processo", ha detto all'AFP Maiwenn, la star francese che dirige e interpreta il ruolo principale. "Avevo molte preoccupazioni a proposito", ha detto, nonostante fosse "giusto per il ruolo". Depp offre una performance fisica - soprattutto attraverso espressioni facciali divertite e imperiose - e i suoi brevi dialoghi suggeriscono un discreto livello di francese per l'attore, che in precedenza era sposato con la star francese Vanessa Paradis.

La Croisette sarà per lui un banco di prova anche come immagine, molti vedono ancora Depp come una figura tossica, nonostante la sua vittoria nell'ultimo processo per diffamazione contro Heard. Intanto prepara il suo prossimo film, dirigendo Riccardo Scamarcio e Al Pacino in un film biografico sull'artista Amedeo Modigliani.

"Questo film è accademico e classico - ha detto Maiwenn - e sorprenderà i critici per il suo classicismo". Il suo primo interesse per la cortigiana è arrivato guardando il film del 2006 di Sofia Coppola, Maria Antonietta. "Ho sempre fantasticato di realizzare un dramma in costume un giorno, ma è stata la scoperta di Jeanne du Barry, in quel film interpretata da Asia Argento, che mi ha completamente ossessionato", ha detto Maiwenn. Il suo è un kolossal in costume, girato nella Reggia di Versailles. (ANSA).