Cinema, torna ad Aosta il Cactus film festival

(ANSA) - AOSTA, 12 MAG - E' tutto pronto, nel centro storico di Aosta, per la terza edizione del Cactus international children's and youth film festival. In programma, da oggi fino a domenica sera, una selezione di 43 cortometraggi provenienti da 22 paesi del mondo adatti al giovane pubblico a cui si rivolge e una serie di iniziative collaterali pensate per le diverse fasce d'età. Ma anche incontri con autori, proiezioni, attività ludiche, didattiche e laboratori creativi per le famiglie e le scuole, tutti ad ingresso gratuito, che spaziano tra letteratura, teatro, cinema, musica, danza e arti visive.

Il cuore di tutte le attività sarà in piazza Chanoux, dove ha trovato spazio il Cactus village. Evento speciale di questa terza edizione sarà la proiezione della celebre pellicola di Steven Spielberg 'Jurassic Park' (Usa, 1993, 127') questa sera, alle 20.30, in Cittadella dei Giovani. Sabato 13 maggio la band 'Cristoni d'Avena' porterà in Cittadella, alle 20.45, una selezione delle sigle dei più famosi cartoni animati. A chiudere il Cactus film festival, domenica 14 maggio alle 17, sarà la cerimonia di premiazione del concorso per cortometraggi, presentata dalla conduttrice televisiva Laura Carusino.

I cortometraggi selezionati concorrono per aggiudicarsi l''Ecfa short film award 2023', il premio assegnato dall'European children's film association al miglior film. A comporre la giuria quest'anno sono Laura Jehle, membro del Taartrovers Festival (Olanda), Felix Vanginderhuysen, segretario generale Ecfa (Belgio), e Giancarlo Zappoli, direttore artistico del Festival Castellinaria (Svizzera) e direttore responsabile di 'Mymovies.it'. (ANSA).