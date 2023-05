Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan star in Quel pazzo venerdì 2

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan di nuovo assieme per un potenziale sequel di Quel pazzo venerdì (Freaky Friday, 2003). Lo scrive Hollywood Reporter. Le due attrici si ritroverebbero sul set 20 anni dopo il successo della pellicola basata sul romanzo per ragazzi A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers. Riprenderebbero i ruoli di madre (Tess Coleman) e figlia (Anna Coleman) che la mattina di un famoso venerdì scoprono di essere finite ciascuna nel corpo dell'altra.

Il potenziale sequel sarebbe un ritorno vero e proprio al cinema per la Lohan. Negli anni duemila, all'epoca di Freaky Friday, era tra le principali star emergenti, poi ha affrontato varie vicissitudine giudiziarie e personali. (ANSA).