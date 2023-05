Charlize Theron con la comunità Lgbtq+, 'basta con l'odio'

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - Charlize Theron paladina dei diritti Lgbtq+. Ospite della maratona televisiva Drag Isn't Dangerous, iniziativa con lo scopo di raccogliere fondi per la comunità drag, l'attrice, madre di August e di Jackson, che ha sempre manifestato di non sentirsi un maschio, si è detta pronta a "menare chiunque cerchi di fare del male alle drag queen".

La maratona televisiva, che si è svolta alcuni giorni fa, era un'iniziativa contro la legge firmata del governatore repubblicano del Tennessee, Bill Lee, che mette al bando nello Stato qualsiasi performance di drag queen in presenza di bambini. (ANSA).