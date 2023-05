Torino, anteprima del film Tufo, animazione contro la mafia

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Cartoni animati contro la mafia, con l'obiettivo di avvicinare anche i più giovani a queste tematiche. Avviene a Torino, dove sedici classi quinte dei licei Volta e Alfieri hanno partecipato alla proiezione dell'anteprima nazionale di Tufo, film di animazione di Victoria Musci, che racconta la storia di Ignazio Cutrò e della sua famiglia, minacciati dalla mafia e isolati per avere scelto di non piegarsi ai criminali.

La proiezione è il coronamento di un progetto sulla mafia finanziato dai ministeri dell'Istruzione e della Cultura, promosso dal liceo scientifico Volta, dal liceo classico Alfieri e dall'istituto comprensivo Tommaseo del capoluogo piemontese.

L'iniziativa è stata della giovane società d'animazione Ibrido Studio.

Con Victoria Musci gli studenti hanno analizzato il percorso che ha condotto la giovane regista torinese, ex allieva di uno dei licei coinvolti, a scegliere l'animazione come linguaggio per raccontare una storia vera di mafia. I ragazzi hanno seguito gli ultimi mesi della produzione, dall'analisi delle prime interviste con il testimone di giustizia e i suoi familiari alla revisione della sceneggiatura, fino alla pre-produzione e al doppiaggio. (ANSA).