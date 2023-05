Al regista Harmony Korine il Pardo d'onore a Locarno

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Dopo aver rivoluzionato la scena cinematografica indipendente degli anni Novanta, Harmony Korine ha sperimentato numerosi altri linguaggi come la fotografia, il videoclip, la pittura, la pubblicità e la musica (ultima in ordine di tempo la sua collaborazione con Miley Cyrus per il brano Handstand, contenuto nel nuovo album della cantante, Endless Summer Vacation), segnandoli con il suo stile e la sua estetica inconfondibili. Il Locarno Film Festival nel corso della sua 76esima edizione (2-12 agosto) renderà omaggio al regista di opere chiave del rinnovamento del cinema statunitense come Gummo, Mister Lonely (2007) e Spring Breakers - Una vacanza da sballo con il Pardo d'onore Manor. Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival ha detto: "Harmony Korine è un cineasta imprendibile e inclassificabile. Un autore il cui tocco è inconfondibile in ogni sua manifestazione.

Anarchico e insurrezionale - pericoloso e poetico nella sua divertita e colta radicalità - Korine ha reinventato la nozione di "maverick" nel cinema statunitense, senza mai smarrire il sorriso e il divertimento del fare. Un autore al presente indicativo. In occasione del decennale di un film culto chiave come Spring Breakers, offrire il Pardo d'onore a Korine significa celebrare le forme infinite del cinema". (ANSA).