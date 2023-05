Oppenheimer di Nolan con Cillian Murphy in sala dal 23 agosto /Trailer

Il 23 agosto la stagione al cinema riprende a tutta adrenalina con l'atteso Oppenheimer, il film scritto e diretto da Christopher Nolan, thriller storico girato in Imax che l'avvincente storia del fisico che costruì la prima bomba atomica durante la seconda guerra mondiale. Il film, di cui sono stati rilasciati un nuovo trailer e il poster ufficiale da Universal, è interpretato da Cillian Murphy, noto per la serie The Peaky Blinders.

"Se ti dico che questo è l'evento più importante nella storia del mondo?": l'Oppenheimer di Christopher Nolan sarà uno dei film più importanti dell'anno e il nuovissimo trailer è all'altezza delle aspettative di un film storico che "immergerà il pubblico nell'emozionante universo dell'uomo complesso che ha rischiato la vita del mondo intero per salvarlo meglio".

Nel cast Emily Blunt ha il ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine "Kitty" Oppenheimer, il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica. La candidata all'Oscar Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie è il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano dà il volto a Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

I film di Nolan, tra cui Tenet, Dunkirk, Interstellar, Inception e la trilogia del Cavaliere Oscuro hanno incassato più di 5 miliardi di dollari al botteghino mondiale e sono stati premiati con 11 Oscar e 36 nomination, tra cui due nomination come miglior film. (ANSA).