Mtv Movie & Tv Awards, vincono 'The Last of Us' e 'Scream 6'

(ANSA) - LOS ANGELES, 07 MAG - 'Scream VI' è il miglior film dell'anno e 'The Last of Us' vince come miglior serie televisiva. Sono i premi principali degli Mtv Movie & Tv Awards, che quest'anno non sono stati assegnati nel corso di una cerimonia in diretta, ma annunciati con uno speciale registrato.

L'edizione 2023 doveva decretare il ritorno in grande stile dello spettacolo dal vivo, dopo tre anni segnati dalle restrizioni dovute alla pandemia di Covid 19. Ma a guastare i piani degli organizzatori è intervenuto lo sciopero degli sceneggiatori, che rivendicano adeguamenti salariali e diritti di autore più alti nel loro contratto con gli Studios. Gli Mtv Movie & Tv Awards sono assegnati dal voto del pubblico e sono andati tra gli altri a Jenna Ortega, come miglior performance nella serie "Mercoledì", a Tom Cruise come miglior interprete nel film "Top Gun: Maverick" e a Joseph Quinn come miglior rivelazione in "Stranger Things". (ANSA).