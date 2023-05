Guardiani Galassia 3 vola nel weekend al cinema

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Secondo miglior weekend del 2023 per Guardiani della galassia - Vol. 3, la pellicola Walt Disney che nei quattro giorni nelle sale italiane ha incassato 3.781.229 euro (e una media di 7.300 euro in 518 cinema), che diventano 4.627.816 considerato anche l'esordio di mercoledì. Quest'anno, ha fatto meglio solo Super Mario Bros il film Universal che uscito mercoledì 5 aprile, nel suo quinto weekend rallenta incassando altri 388 mila euro e portandosi a un totale di 19.3 milioni di euro. Al terzo posto secondo Il Sol dell'Avvenire (01 Distribution) di Nanni Moretti con altri 329.248 euro, per un totale finora vicinissimo ai 3,2 milioni (3.188.554 euro).

L'uscita più importante per il cinema italiano nel box office Cinetel del week end è quella de La quattordicesima domenica di Pupi Avati con 238 mila euro, un dato non esaltante anche se con la quarta posizione media della classifica.

Quinta posizione per La casa - il risveglio del male, con 200 mila euro e un totale di 2.6 milioni di euro.

Sesta posizione la commedia poliziesca Mon Crime - La Colpevole sono io (Bim Distribution) che incassa altri 102.260 euro, per un totale di 574.213 euro.

1) Guardiani della Galassia Vol. 3: euro 3.781.229 - Tot. euro 4.627.816.

2) Super Mario Bros. - Il Film: 388.425 - Tot. 19.308.480.

3) Il Sol Dell'Avvenire: 329.248 - Tot. 3.188.554.

4) La Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario: 238.132 - Tot. 240.719.

5) La Casa - Il Risveglio del Male: 200.852 - Tot. 2.616.120.

6) Mon Crime - La Colpevole Sono Io: € 102.260 - Tot. 574.213.

7)Maurice - Un Topolino al Museo: 90.153 euro - Tot. 90.153.

8) 65: Fuga dalla Terra: 79.251 - Tot. 600.093 9) L'Esorcista del Papa: 76.063 - Tot. 2.567.064 10) Air - La Storia del Grande Salto: 67.744 - Tot. 3.362.837.

