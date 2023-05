Un omaggio a Margherita Hack inaugura 'Scienza e Virgola'

(ANSA) - TRIESTE, 05 MAG - Istintiva, generosa, priva di arroganza professionale, una donna schietta e onesta. È così che Margherita Hack viene ricordata nel documentario "Margherita. La voce delle stelle" proiettato ieri sera al Teatro Miela di Trieste per la prima serata del festival Scienza e Virgola. Non solo una mente brillante, ma anche una donna aperta e generosa.

Il docufilm, con la regia di Samuele Rossi, raccoglie immagini d'archivio e interviste a colleghi e amici per raccontare la vita di una grande scienziata, una rivoluzionaria, una donna, pioniera, entrata nell'immaginario pubblico come figura iconica, fuori dagli schemi, quasi pop. Astrofisica di fama mondiale e importante divulgatrice della scienza, la Hack ha sempre avuto un legame speciale con la città di Trieste. Di origini fiorentine, Margherita arrivò a Trieste nel 1964 per insegnare astrofisica all'università e in seguito fu nominata direttrice dell'Osservatorio astronomico della città, la prima donna italiana a ottenere questo incarico.

A introdurre la proiezione del docufilm è stato un breve dialogo tra il giornalista Fabio Pagan, Nicoletta Romeo, direttrice del Trieste Film Festival, e Steno Ferluga, collega di Margherita Hack all'Osservatorio Astronomico di Trieste.

Pagan e Ferluga hanno raccontato molti aneddoti che hanno tratteggiato la Hack come donna brillante e anticonformista.

