Drew Barrymore dà forfait agli MTV Movie & TV Award

(ANSA) - LOS ANGELES, 05 MAG - Drew Barrymore dà forfait agli MTV Movie & TV Awards. L'attrice doveva presentare l'edizione 2023, che si terrà a Los Angeles domenica 7 maggio. Ma ad appena due giorni dall'evento, ha deciso di non presentarsi in segno di solidarietà agli sceneggiatori che da martedì sono sciopero contro gli Studios.

"Ho ascoltato gli sceneggiatori e, per rispettarli davvero, rinuncerò a presentare gli MTV Movie & TV Awards dal vivo in sostegno al loro sciopero", ha dichiarato Barrymore in una nota.

"Tutto quello che celebriamo e ammiriamo nei film e nella televisione nasce dalla loro creatività. Fino a quando non si raggiungerà un accordo, scelgo di aspettare. Ringrazio MTV, che è stato uno dei migliori partner con cui abbia mai lavorato e non vedo l'ora di far parte di questa gala il prossimo anno, quando potrò davvero rendere omaggio a tutto ciò che MTV ha creato".

Gli MTV Movie & TV Awards sono comunque confermati per le 20 di domenica al Barker Hangar di Santa Monica (le 5 di mattina in Italia). I produttori stanno cercando un piano B, ma certo l'astensione dal lavoro di scrittori e autori di cinema e tv complica parecchio la preparazione. Anche perché il sindacato che li riunisce, la WGA, sta incassando il sostegno delle altre Union di Hollywood. Proprio alla luce dello sciopero e del clima che ha innescato tra i lavoratori dello spettacolo, non ci sarà il consueto tappeto rosso, con la sfilata e le interviste ai divi prima dello spettacolo. (ANSA).