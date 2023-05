Caravaggio a Malta, Placido 'oggi fotograferebbe le guerre'

(ANSA) - LA VALLETTA, 04 MAG - E' uscito anche a Malta, dove gran parte della storia reale si svolse e dove sono state girate molte scene, L'Ombra di Caravaggio il film di Michele Placido con protagonista Riccardo Scamarcio, in cui la figura di Caravaggio e' raccontata nella sua scelta di essere tra i miserabili per ispirarsi e "dipingere il vero" ma anche per rendere immortali prostitute, ladri e farabutti trasfigurati in santi e madonne. "Oggi, Caravaggio non farebbe il pittore, ma sarebbe in prima linea come fotografo a raccontare le guerre e le sofferenze degli ultimi" ha detto Placido in una lectio magistralis tenuta all'università di Malta che ha preceduto la prima, proiettata ieri nella sala grande del principale cinema del paese, in una serata ad inviti alla presenza del regista e attore e dell'ambasciatore d'Italia Fabrizio Romano nonché della produttrice Federica Luna Vincenti. Al termine, cinque minuti di standing ovation per quello che è uno dei film italiani più visti dell'anno e che è già stato venduto in oltre 30 paesi al mondo, dall'Australia alla Russia, passando per Australia, Corea del Sud e Taiwan. La serata di gala è stata introdotta dalla lectio organizzata dal rettore della facoltà di arte e storia dell'arte Keith Sciberras, caravaggista di calibro internazionale, e dalla professoressa Gloria Lauri-Lucente. Agli oltre duecento studenti che hanno riempito l'aula magna, Placido ha proposto il parallelo fra il pittore e lo scrittore: "Due persone estremamente simili. Molto colte entrambe, Caravaggio era un mistico che andò nei bassifondi per andare incontro ai poveri cristi, così come Pasolini andò nelle borgate romane" col risultato che "prostitute, mantecatti e ladri ancora oggi vengono venerati sugli altari delle chiese" così come sono "immortali i personaggi dei film di Pasolini". L'Ombra di Caravaggio ha un cast internazionale, con Riccardo Scamarcio, affiancato da Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni e Lolita Chammah, con Alessandro Haber, Moni Ovadia, Maurizio Donadoni, Lorenzo Lavia, Gianluca Gobbi e tanti altri. In Italia è uscito a novembre.

