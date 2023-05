'Moretti è una boccata d'ossigeno per i cinema d'essai'

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - La Fice - Federazione Italiana Cinema d'Essai - "esprime la massima soddisfazione per il risultato sinora ottenuto da Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti". Lo dichiara in una nota il Presidente Domenico Dinoia, alla luce dei confortanti dati Cinetel aggiornati a ieri.

"Incassare quasi 3 milioni di euro di questi tempi, con circa 500 copie, per un film d'autore non è certo impresa da poco, senza contare che il film di Moretti potrà beneficiare a breve della presentazione al Festival di Cannes, dove ci auguriamo sarà tra i titoli più apprezzati". "Per il cinema d'essai - prosegue Dinoia - si tratta di una boccata d'ossigeno, alla quale però fanno da contraltare - non possiamo nascondercelo - risultati meno positivi che non trovano motivazioni artistiche, che fanno comprendere come ci sia ancora molto lavoro da svolgere per far tornare ai livelli di frequentazione pre-pandemica le fasce di pubblico interessate, soprattutto nelle sale di città". "Gli ottimi incassi, le code, gli applausi a fine proiezione che si verificano spesso per il film di Nanni Moretti - prosegue Dinoia - fanno auspicare che il rinnovato interesse per il cinema d'autore italiano prosegua con sempre maggiori successi, a cominciare dai nuovi film in uscita di Pupi Avati (La quattordicesima domenica) e di Marco Bellocchio (Rapito, in concorso a Cannes)". (ANSA).