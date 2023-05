L'Academy adotta nuove norme sui social verso gli Oscar 2024

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAG - Nuove regole per le campagne promozionali sui social sono state annunciate dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences in vista degli Oscar 2024. Le norme fanno seguito ai ripetuti flop dell'anno scorso che hanno incluso la candidatura come migliore attrice di Andrea Riiseborough dopo un battage orchestrato in suo favore dal suo manager e dalla moglie del regista Michael Morris che l'aveva diretta nel film.

Le regole aggiornano e chiariscono quello che si può e quello che non si può fare. L'Academy ha dato luce verde a eventi privati (come quelli organizzati a titolo individuale da membri del ramo Attori per mostrare To Leslie ad amici che erano anche elettori degli Oscar) purché non siano finanziati o avallati dagli studi. I membri dell'Academy potranno continuare a usare i social, ma non per discutere preferenze di voto, decisioni, strategie o requisiti per esser presi in considerazione.

Presi di mira in questo caso sono stati ad esempio i post su Instagram dell'attrice di Titanic Frances Fisher che aveva invitato i membri dell'Academy a vedere il film della Riseborough e a non preoccuparsi di votare per lei, perché altre quattro attrici (indicate per nome) erano "sicure".

Alla fine, nonostante le polemiche, la Riseborough ha conservato la candidatura, anche se poi l'Academy aveva annunciato la revisione delle procedure che è stata adesso annunciata. La controversia su To Leslie non era stata l'unica nell'ultima stagione degli awards. Aveva fatto discutere ad esempio quando il producer di Top Gun: Maverick, Jerry Bruckheimer, aveva aperto alla power player Sherry Lansing (ex capo di Paramount) la sua casa di Beverly Hills per organizzare un cocktail party per Tom Cruise, o quando la star di Everything Everywhere all At Once, Michelle Yeoh, aveva postato su Instagram (e poi ritirato) un articolo in cui si spiegava che il terzo Oscar a Cate Blanchett per Tar non avrebbe aggiunto nulla alla sua carriera, mentre per la Yeoh la stratuetta avrebbe aperto una miriade di possibilità. (ANSA).