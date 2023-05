La giuria di Un Certain Regard, presidente John C. Reilly

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Dopo la regista, attrice e produttrice italiana dello scorso anno Valeria Golino, sarà l'attore americano John C. Reilly a presiedere la giuria di Un Certain Regard, una delle sezioni del festival di Cannes (16-27 maggio). Insieme a lui sono stati annunciati: la regista e sceneggiatrice francese Alice Winocour, l'attrice tedesca Paula Beer, il regista e produttore franco-cambogiano Davy Chou e l'attrice belga Émilie Dequenne.

A Un Certain Regard, che mette in mostra film d'arte e di scoperta di giovani autori, sono stati selezionati 20 film (un'ultima aggiunta alla selezione è stata annunciata oggi: Salem di Jean-Bernard Marlin), tra cui 8 film d'esordio.

"Ho avuto così tanti momenti che mi hanno cambiato la vita al Festival di Cannes (dal mio miracoloso primo viaggio con Paul Thomas Anderson alla celebrazione del mio 50/o compleanno dal palco del Palais!), quindi essere scelto come presidente della giuria di Un Certain Regard è davvero un onore incredibile.

Molti dei film in cui ho avuto la fortuna di apparire sono stati selezionati dal Festival in questi anni e niente è così speciale come essere invitato a questo straordinario raduno annuale del meglio che il cinema ha da offrire al mondo. Non vedo l'ora di aiutare a lanciare un'altra generazione di registi in questa occasione speciale, come ha fatto il Festival sin dal suo inizio. Umile ed elettrizzato: Viva il Cinema!".

Reilly attualmente appare nella serie limitata della Hbo Winning Time, ma nella sua filmografia ci sono film incredibili come Hard Eight (1996) Boogie Nights (1997), Magnolia (1999) di Paul Thomas Anderson, La sottile linea rossa di Terrence Malick, Gangs of New York (2002) e The Aviator (2004) di Martin Scorsese, Chicago (2002) di Rob Marshall, Carnage di Roman Polanski (2011), Il racconto dei racconti di Matteo Garrone (2015), The Lobster di Yórgos Lánthimos, per citarne solo alcuni. (ANSA).