Anche Ammirati e Foglietta con Moby al Riviera film festival

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Il Riviera International Film Festival (9-14 maggio Sestri Levante) ufficializza giurie e elenco completo degli ospiti. A Filippo Nigro, Marco Bocci, Francesca Comencini, Ludovica Rampoldi e la star della musica Moby, in collegamento dagli Usa per una masterlcass, fino alle rising star del cinema italiano Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo, Ludovica Martino e Filippo Scotti, protagonista dell'ultimo film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio - si aggiungono le attrici Anna Foglietta, Anna Ammirati e Lavinia Longhi. Ci saranno anche Vanessa Beecroft e Paolo Ruffini, già di scena al Riff 2022 che tornare per presentare il suo nuovo film Rido perché ti amo.

Grande attenzione alle serie tv, con la presenza a Sestri del cast di Mare Fuori e Blanca, e alle ultime novità come la serie Sky Original Unwanted, ispirata al libro-inchiesta Bilal di Fabrizio Gatti, qui in anteprima assoluta. Per il presidente Stefano Gallini "la rassegna è la dimostrazione che quando si crede in qualcosa e si ha passione per quello che si fa, le cose succedono. Questo festival è una realtà internazionale. Sono felice di constatare come quella che sette anni fa era solo un'idea, sia diventata un grande evento".

E il presidente della Regione e assessore alla Cultura Giovanni Toti sottolinea: "Il programma testimonia la crescita della manifestazione. È un festival capace di parlare a tutti, dagli esperti ai semplici appassionati, con masterclass per addetti ai lavori e incontri con i protagonisti delle serie tv più in voga del momento, dal cast di Mare fuori a quello di Blanca, che ha portato Genova e la Liguria negli schermi di milioni di persone".

A giudicare i dieci film di registi under 35 in concorso sarà una giuria presieduta dall'attrice britannica Emily Mortimer e composta da Vanessa Beecroft, Ludovica Rampoldi, Filippo Scotti e Tamás Topolanszky, regista ungherese vincitore del Riff nel 2019 con il film Curtiz. I 10 documentari a tema ambientale in gara saranno valutati dalla regista e attrice Michela Andreozzi (presidente), insieme a Annalisa Camilli e Anna Favella. Inaugurazione il 9 maggio alle 1730 con il red carpet davanti al cinema Ariston, poi spazio a proiezioni, incontri, masterclass e talk. (ANSA).