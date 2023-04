'Vaffa Moretti Viva Stalin', scritta apparsa fuori dal Sacher

"Ma vaffanculo Nanni Moretti viva Stalin". E poi una falce e martello. È la scritta in spray rosso comparsa stamattina sul muretto esterno del cinema Nuovo Sacher, nel quartiere Trastevere a Roma, che in questi giorni sta proiettando il film Il Sol dell'avvenire, in concorso al prossimo Festival di Cannes, in cui il regista torna ai fatti del '56 criticando apertamente l'ex dittatore sovietico.