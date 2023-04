Va al film malese Abang Adik il Gelso d'Oro del Far East

(ANSA) - TRIESTE, 30 APR - Va al malese Abang Adik, opera d'esordio del regista Jin Ong, il Gelso d'Oro del 25/o Far East Film Festival, tra i principali osservatori europei sulla cinematografica popolare asiatica. A decretarne il trionfo, il primo della Malaysia a Udine, è stato il pubblico.

Medaglia d'argento invece per la Corea del Sud con Rebound di Chang Hang-jun, mentre il terzo posto è giapponese, con Yudo di Suzuki Masayuki. Anche gli accreditati Black Dragon hanno incoronato Abang Adik, mentre i lettori di MYmovies hanno scelto la commedia mongola The Sales Girl di Janchivdorj Sengedorj. I giurati della sezione Opere prime hanno confermato l'entusiasmo generale per Abang Adik, assegnandogli il Gelso Bianco, mentre il Gelso per la miglior sceneggiatura è andato a Off della regista taiwanese Fu Tien-Yu.

Oltre 60mila, secondo i dati degli organizzatori, gli spettatori registrati nei nove giorni di rassegna, conclusasi ieri sera anche con la consegna del Gelso d'oro alla carriera a Baisho Chieko, regina del cinema giapponese, che ha ringraziato il pubblico improvvisando una canzone.

In totale sono stati 78 i titoli al festival, da 14 paesi, con 9 anteprime mondiali, 13 internazionali, 14 europee e 23 italiane; duecento gli ospiti d'onore. "Sull'onda di un bilancio assolutamente positivo - commentano i due responsabili Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche - ci sembra indispensabile coinvolgere il mondo istituzionale in una riflessione. Crediamo che il lungo percorso del festival meriti di proseguire vedendo fruttare tutte le sue potenzialità di crescita".

Il Feff, segnala una nota, ha accolto più di tremila ospiti, mentre sono stati 1.600 gli accreditati, tra cui 120 studenti di cinema e di lingue orientali provenienti da Ungheria, Inghilterra, Francia, Slovenia, Croazia, Austria e Singapore.

Oltre 200 i professionisti arrivati da tutta Europa per le sessioni industry di Focus Asia e oltre 10mila le persone che hanno preso parte ai Feff Events. Il festival online ha infine registrato oltre 10mila presenze da 200 comuni. (ANSA).