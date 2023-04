Torna il festival Job Film Days, lavoro e diritti in scena

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Torna l'appuntamento dedicato al lavoro e ai diritti con Job Film Days. Il festival, diretto da Annalisa Lantermo, giunge alla 4a edizione, che si svolgerà a Torino dal 3 all'8 ottobre. La manifestazione si è affermata come punto di contatto fra il mondo dei lavoratori, delle imprese e del cinema, affrontando tematiche come la sicurezza del lavoro - intesa in termini di salute ma anche di prospettive - o le questioni di genere.

La quarta edizione si presenta con alcune novità e diverse tappe importanti nei prossimi giorni. Il 2 maggio aprirà la call per i film in competizione, per il Premio Cinematografico "Lavoro 2023" Jfd - Inail Piemonte e per il Premio "Job for the Future" Jfd - Camera di Commercio di Torino. Nel frattempo è ancora possibile iscriversi al Laboratorio di scrittura "Dall'idea al soggetto Job Film Days 2023", organizzato con l'Associazione Bottega Miller e l'Associazione Videocommunity, entro il 7 maggio.

Nasce poi un nuovo riconoscimento nel concorso internazionale Jfd Inail Piemonte: è il premio per il Miglior film sulle tematiche inerenti la salute e la sicurezza del lavoro. Grazie alla sinergia con Università e Politecnico di Torino si aggiungeranno due giurie, composte da studentesse e studenti dei due atenei. Il festival inaugura anche una collaborazione con la Scuola di animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, con un Focus sul settore.

L'attività del festival si svolge durante tutto l'anno e il 4 maggio, all'interno del percorso di avvicinamento, il Centro Studi Sereno Regis di Torino ospiterà l'anteprima regionale del documentario Lettera a G. Ripensare la nostra società con André Gorz di Charline Guillaume, Pierre-Jean Perrin, Julien e Victor Tortora, distribuito dall'associazione "Sur les pas de Gorz".

