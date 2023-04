Rihanna sarà Puffetta in nuovo live action dei Puffi

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - Rihanna sarà Puffetta nel nuovo live action dei Puffi. Lo ha rivelato la stessa popstar al CinemaCon 2023 di Las Vegas. Rihanna presterà la voce al personaggio nel progetto della Paramount Animation la cui uscita è prevista il 14 febbraio 2025. "Ho cercato di ottenere la parte del Grande Puffo - ha detto scherzando - ma non ha funzionato".

Oltre a prestare la sua voce, Rihanna è anche produttrice e scriverà e inciderà dei brani originali per il film. Ha anche confermato che è al terzo mese di gravidanza del secondo figlio.

Non è la prima volta che la tribù delle piccole creature blu, crearte dal fumettista belga Peyo e rese famose dalla serie animata degli anni ottanta prodotta da Hanna-Barbera, riceve un adattamento cinematografico. Il primo film risale al 2011 per la regia di Raja Gosnell. All'epoca fu Katy Perry a prestare la voce a Puffetta. Il progetto della Paramount Animation sarà invece diretto da Chris Miller. (ANSA).