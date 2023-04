L'uomo senza colpa, tra vittime dell'amianto e vendetta

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il 28 aprile è la Giornata mondiale delle vittime dell'amianto. Un tema, quello dei lutti causati dall'asbesto (l'altro nome del materiale) esplorato in una chiave di conflitto famigliare e ricerca di vendetta nel film L'uomo senza colpa di Ivan Gergolet, con Valentina Carnelutti e Branko Zavrsan, premiato per la migliore regia al Bif&st, in concorso al Beijing Film Festival e nelle sale italiane dal 15 giugno distribuito da Arch Film in collaborazione con Athena Cinematografica.

"Sono nato e cresciuto in un'area del nord-est italiano, proprio al confine con la Slovenia, dove l'amianto sta facendo una strage. In alcune città e paesi, quasi tutte le famiglie hanno almeno una persona che è stata esposta alle polveri di amianto e rischia di ammalarsi. Anche mio padre, che da giovane ha lavorato in un importante cantiere navale, ha respirato le polveri ed è a rischio, come tutta quella generazione di lavoratori - spiega il regista nelle note di produzione -.

Sebbene il pericolo amianto sia noto fin dagli anni '30, è sempre stato nascosto o sottovalutato, soprattutto per motivi di profitto. L'uso sistematico di questo materiale ha creato un'ampia zona grigia in cui le responsabilità delle lobby e degli individui sono diventate confuse, al punto che sembra quasi impossibile dimostrare la loro colpevolezza nei tribunali.

Le sentenze vengono bloccate (ecco perché ho scelto questo titolo per il progetto), a causa dell'enorme quantità di tempo necessaria per i processi. Il film si svolge esattamente all'interno di questa zona grigia".

Protagonista della storia, ambientata a Monfalcone, è Angela (Carnelutti) addetta alle pulizie in un ospedale. Ha perso il marito a causa di un cancro ai polmoni causato dalle polveri di amianto respirate quando era operaio. Un giorno la donna scopre che Francesco (Zavrsan), l'ex datore di lavoro del marito è ricoverato in ospedale a causa di un ictus cerebrale. E l'occasione per Angela di organizzare un piano di vendetta contro l'uomo che reputa responsabile del suo lutto. Nel cast, fra gli altri, anche Enrico Inserra, Rossana Mortara e Livia Rossi, Alessandro Bandini, Giusi Merli e Paolo Rossi. (ANSA).