La francese Anais Demoustier presidente della giuria Camera d'or

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Dopo Rossy de Palma nel 2022, quest'anno l'attrice francese Anais Demoustier presiederà la giuria della Caméra d'Or del 76° Festival di Cannes (16-27 maggio 2023).

La Caméra d'Or va a uno di tutti i lungometraggi d'esordio presentati in Selezione Ufficiale e in sezioni parallele.

L'emozione degli inizi, la giovinezza come fonte di ispirazione, la freschezza come forza di convinzione: queste sono le energie celebrate dal Festival di Cannes quando ha assegnato la sua Caméra d'Or e ha scelto l'attrice Anaïs Demoustier (premiata nel 2020 per Alice e il sindaco) a presiedere la giuria. La Caméra d'Or sarà assegnata durante la cerimonia di chiusura del Festival sabato 27 maggio.

Tutta francese la giuria: l'attore Raphaël Personnaz, la direttrice della fotografia Nathalie Durand, lo sceneggiatore e regista Mikael Buch, la produttrice Sophie Frilley e il critico Nicolas Marcadé. (ANSA).