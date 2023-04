La Casa del Cinema riparte con un omaggio a Roma

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Venerdì 5 maggio riparte la Casa del Cinema con la nuova programmazione gestita dalla Fondazione Cinema per Roma. Ovvero 2.500 metri quadrati dedicati al cinema con tre sale di proiezione, un nuovo restyling e un nuovo logo. Si inizia con un omaggio alla Capitale con la rassegna Passeggiate romane, in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, che accoglie tutta una serie di film e cortometraggi che celebrano la città, i suoi personaggi, le sue storie. Nella giornata inaugurale, la diretta poi della trasmissione Il cinema alla radio di Radio 3, un'iniziativa promossa da Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, Radio Rai e Rai Radio 3 Carta bianca poi a Martin Scorsese: il maestro firma una selezione di titoli per il pubblico in una rassegna realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Tra le iniziative, Cinecittà dedica uno speciale tributo a Claudia Cardinale: in programma cinque film e un cortometraggio che vedono protagonista una delle attrici più amate del cinema italiano. In occasione del Festival di Cannes, una rassegna propone poi agli spettatori dodici grandi film vincitori della Palma d'Oro.

Questa nuova programmazione della Casa del Cinema che, dallo scorso febbraio, su delibera di Roma Capitale, è gestita dalla Fondazione Cinema per Roma, l'ente che organizza la Festa del Cinema. La Casa del Cinema a Villa Borghese è promossa poi da Roma Capitale, Regione Lazio, Cinecittà (in rappresentanza del Ministero della Cultura), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma e Fondazione Musica per Roma.

Il Partner Istituzionale è SIAE. Le attività si svolgono in collaborazione con Rai Cinema, CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia e Cineteca di Bologna.

Gli Sponsor tecnici sono APA - Agenzia Pubblicità Affissioni e Canon. Infine, la rinnovata linea editoriale della Casa del Cinema è curata dal Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Gian Luca Farinelli, e dalla Direttrice Artistica, Paola Malanga, con Francesca Via, Direttrice Generale. (ANSA).